«Азимут» отправит пассажиров рейса Ереван—Минводы резервным бортом

Комитет гражданской авиации Армении подтвердил, что самолет вернулся и должен пройти техническую проверку. Sputnik Армения со ссылкой на ведомство сообщил, что серьезных проблем, по предварительной оценке, нет; комитет также указал, что после осмотра самолет сможет выполнить рейс. Это сообщение появилось после новостей о резервном борте, поэтому остается неясным, какой именно самолет в итоге повезет пассажиров.