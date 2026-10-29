«Азимут» отправит пассажиров рейса Ереван—Минводы резервным бортом
Авиакомпания «Азимут» готовит резервный самолет, чтобы доставить пассажиров из Еревана в Минеральные Воды. Рейс A4 6030 вернулся в аэропорт Звартноц вскоре после вылета: экипаж сообщил о технической проблеме, а представитель перевозчика в Армении связал ее с системой кондиционирования. По его словам, самолет осмотрят специалисты; предварительно компания не считает неисправность серьезной, пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя авиакомпании.
«Мы на месте детально изучим причину. По нашим сведениям, ничего серьезного. Сигнал произошел из-за системы кондиционирования», — сказал представитель авиакомпании агентству.
Самолет благополучно сел в Ереване в 14:24 мск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Азимута». Там уточнили, что решение вернуться экипаж принял по технической причине, а пассажиров отправят в аэропорт назначения на другом воздушном судне. В заявлении перевозчика, приведенном агентством, говорится о рейсе A46030 — это та же запись номера A4 6030.
До объяснения авиакомпании сообщения о происшествии опирались на сведения диспетчерских источников и данные сервисов отслеживания полетов. По данным Flightradar24, борт подал сигнал тревоги примерно через 20 минут после вылета и начал возвращаться в Ереван. Сам по себе аварийный сигнал не раскрывает характер неисправности. Позднее представитель «Азимута» назвал причиной проблемы с кондиционированием, но подробности технического осмотра на момент публикации не обнародованы.
Комитет гражданской авиации Армении подтвердил, что самолет вернулся и должен пройти техническую проверку. Sputnik Армения со ссылкой на ведомство сообщил, что серьезных проблем, по предварительной оценке, нет; комитет также указал, что после осмотра самолет сможет выполнить рейс. Это сообщение появилось после новостей о резервном борте, поэтому остается неясным, какой именно самолет в итоге повезет пассажиров.