Директор проекта «Барса» от ТОЧНО в Новороссийске получил звание «Почетный строитель России»
Олег Ермоцанов — директор проекта «Барса», который ГК ТОЧНО реализует в Новороссийске, — удостоен медали Минстроя РФ и почётного звания «Почётный строитель России».
Награда присуждена приказом министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина за профессиональные достижения и многолетний вклад в строительную отрасль.
В строительстве Олег Ермоцанов уже 42 года, пять из них — в ГК ТОЧНО. За это время он участвовал в реализации ряда крупных проектов компании, включая «Форт Адмирал» в Туапсе, «Босфор» в Новороссийске, «Сказка Град», «Элегант», «Стрижи», «Абрикосово» и агломерат «Первое место»* — «Родные Просторы»** в Краснодаре. Сегодня его профессиональный опыт направлен на строительство одного из значимых проектов ГК ТОЧНО на Черноморском побережье — жилого комплекса «Барса».
ЖК «Барса» — масштабный проект комплексного развития территории, который ТОЧНО возводит в Южном районе Новороссийска. Городской квартал объединяет жилье, образование, спорт, медицину, гастрономию и пространства для отдыха. Комплекс включает 11 домов высотой от 15 до 24 этажей, около 70% резиденций — видовые, а до пляжа «Алексино» можно добраться примерно за 15 минут.
Важная часть проекта — социальная инфраструктура. На территории предусмотрены детский сад на 380 мест, школа на 1750 учеников и поликлиника. Для занятий спортом запланированы стадион, тренажёрные зоны, площадки для йоги, баскетбольные и волейбольные корты с трибунами. Дополнит спортивную инфраструктуру открытый падел-корт — первый в истории девелопера.
Отдельное направление концепции — курортная составляющая. В проекте предусмотрены пятизвёздочный отель со SPA-комплексом и акватермальной зоной, открытый подогреваемый инфинити-бассейн и многофункциональная зона отдыха. Для прогулок и встреч запроектирован большой бульвар с беседками и качелями, а гастрономический квартал с кафе и ресторанами станет дополнительным пространством для общения и досуга.
Продумана и организация автомобильного движения - многоуровневый подземный паркинг с автомойкой, пит-стопами и зарядными станциями для электромобилей. Такое решение позволит освободить от машин внутренние дворы и сделать их более комфортными для прогулок. За безопасность отвечает система круглосуточного видеонаблюдения.
«Барса» также предусматривает возможности инвестиций в недвижимость. Собственники смогут воспользоваться услугой доверительного управления, которая включает поиск арендаторов, техническое обслуживание и предоставление отчётности. В продаже представлены квартиры различных форматов — от студий до четырёхкомнатных лотов, в том числе с готовым ремонтом.
Позиции проекта подтверждаются отраслевыми наградами. В апреле 2026 года «Барса» получила бронзу федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье». Кроме того, комплекс второй год подряд занимает первое место среди новостроек Новороссийска по потребительским качествам в рейтинге ЕРЗ.РФ, удерживая лидерство с сентября 2024 года.
Сдача первой очереди запланирована на IV квартал 2026 года, в ближайшее время ГК ТОЧНО планирует открыть продажи второй очереди.
Реклама. ООО СЗ Мегастрой. Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
*ЖК «Первое место». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО «Живые Кварталы». Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXRm
**ЖК «Родные Просторы». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО СЗ Югстройимпериал. Бренд ТОЧНО.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXRr
***ЖК «Барса». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО Мегастрой. Бренд ТОЧНО.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXWF
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
*ЖК «Первое место». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО «Живые Кварталы». Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXRm
**ЖК «Родные Просторы». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО СЗ Югстройимпериал. Бренд ТОЧНО.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXRr
***ЖК «Барса». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО Мегастрой. Бренд ТОЧНО.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
erid: F7NfYUJCUneVewqhmXWF