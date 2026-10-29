Директор проекта «Барса» от ТОЧНО в Новороссийске получил звание «Почетный строитель России»

В строительстве Олег Ермоцанов уже 42 года, пять из них — в ГК ТОЧНО. За это время он участвовал в реализации ряда крупных проектов компании, включая «Форт Адмирал» в Туапсе, «Босфор» в Новороссийске, «Сказка Град», «Элегант», «Стрижи», «Абрикосово» и агломерат «Первое место»* — «Родные Просторы»** в Краснодаре. Сегодня его профессиональный опыт направлен на строительство одного из значимых проектов ГК ТОЧНО на Черноморском побережье — жилого комплекса «Барса».