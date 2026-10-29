От диагностики до операции – 3Z провела новый эфир проекта ZOOMER
28 октября федеральная сеть клиник 3Z Прогрессивная офтальмология провела новый эфир образовательного проекта ZOOMER.
Трансляция была посвящена лазерной коррекции зрения: зрители познакомились с современными технологиями, увидели запись реальной операции с комментариями офтальмохирурга и смогли задать вопросы специалистам. На эфир зарегистрировались более 1000 человек.
Главным героем выпуска стала Ника Великая – диджей DiFM, которая решилась на лазерную коррекцию зрения. Вместе с Александром Бойко, офтальмохирургом клиники 3Z в Краснодаре, кандидатом медицинских наук, зрители разобрали результаты диагностики Ники и узнали, почему для неё выбрали технологию Смарт Сайт (SmartSight).
Одной из центральных частей эфира стала запись реальной операции. Александр Бойко объяснил, как проходит лазерная коррекция, какие этапы включает процедура и как технология позволяет изменить форму роговицы для коррекции зрения.
Отдельное внимание уделили различиям между технологиями Смарт Сайт (SmartSight), Смайл Про (SMILE pro) и Клеар (CLEAR). К разговору присоединились офтальмохирурги 3Z из Москвы и Перми – Кирилл Светлаков и Анна Конькова. Специалисты рассказали о принципах работы разных технологий и объяснили, почему их выбор зависит от результатов обследования и индивидуальных особенностей пациента.
Технологию подбирают под пациента
В ходе эфира врачи также обсудили вопросы, которые часто возникают у людей, задумывающихся о лазерной коррекции: можно ли моргнуть во время процедуры, какие ощущения испытывает пациент, как проходит восстановление и может ли зрение измениться спустя время после операции.
Эксперты подчеркнули, что решение о возможности лазерной коррекции и выборе технологии принимается после комплексной диагностики. Универсальной , которая одинаково подходит всем пациентам, не существует: важно учитывать состояние зрительной системы и индивидуальные показания.
Три операции – в подарок зрителям
Завершением эфира стал розыгрыш трёх операций по лазерной коррекции зрения. Победители получили возможность пройти процедуру в клиниках 3Z в Краснодаре, Москве и Перми.
ZOOMER – образовательный проект 3Z, который помогает говорить об офтальмологии доступно и открыто: знакомить зрителей с возможностями современной медицины, разбирать распространённые мифы и давать возможность напрямую задавать вопросы врачам.
Проект продолжает знакомить аудиторию с технологиями коррекции зрения и возможностями современной офтальмологии.
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