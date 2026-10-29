От диагностики до операции – 3Z провела новый эфир проекта ZOOMER

В ходе эфира врачи также обсудили вопросы, которые часто возникают у людей, задумывающихся о лазерной коррекции: можно ли моргнуть во время процедуры, какие ощущения испытывает пациент, как проходит восстановление и может ли зрение измениться спустя время после операции.