Банк «Центр-инвест» на I международном женском финансовом форуме

«Пройдя серьезный путь по карьерной лестнице, мы не завершаем восхождение, мы начинаем строить новые, параллельные лестницы и поддерживать, развивать тех, кто идет рядом. Ведь лидерство не рождается с должностью, его невозможно назначить приказом, оно формируется и проявляется во взаимодействии с людьми. Все мы понимаем, что даже самые современные и инновационные сервисы работают лучше, когда за ними стоит компетентная команда. В основе динамики развития устойчивого банкинга стоит уважение к таланту и смелости. Именно поэтому в нашей корпоративной культуре нет места ограничениям и "стеклянным потолкам": мы создаем реальные условия для профессионального роста женщин на каждом этапе их жизни. Я всегда говорю коллегам: единственный потолок, который реально существует, — это масштаб вашей собственной смелости. Расширяйте его, растите с такой силой и энергией, чтобы любому потолку пришлось стать выше ради ваших амбиций! Сильные сотрудники создают сильный банк», — подчеркнула в своем выступлении Лидия Симонова.