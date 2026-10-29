Банк «Центр-инвест» на I международном женском финансовом форуме
27 октября заместитель председателя правления по внешнеэкономической деятельности банка «Центр-инвест» Лидия Симонова представила опыт компании по поддержке женского лидерства на I Международном женском финансовом форуме Ассоциации банков России в Москве.
Площадка объединила представителей Банка России, федеральных министерств, ведущих российских и зарубежных финансовых институтов для обсуждения роли женщин в развитии бизнеса, технологий и новых возможностей профессионального роста. Лидия Симонова выступила в рамках сессии, посвященной карьерному росту в финансовом секторе, где рассказала об уникальной корпоративной культуре регионального банка.
В своем выступлении она подчеркнула, что модель устойчивого регионального банкинга «Центр-инвест» опирается на глубокую экспертизу, доверие клиентов и инвестиции в людей. Для регионального банка инвестиции в сотрудников и выращивание персонала — это стратегический фактор эффективности и устойчивости работы. В отличие от федеральных коллег, банк полностью отказался от внешнего найма и практикует «выращивание» кадров со стажерской скамьи: более половины сотрудников работают здесь свыше 10 лет, а весь топ-менеджмент развивает карьеру внутри компании более 15 лет.
Особое внимание банк уделяет балансу между работой и личной жизнью: материнство здесь воспринимается как сильный управленческий интенсив, а мягкие условия адаптации после декрета позволяют женщинам, составляющим 70% коллектива, успешно руководить сложными проектами.
Для банка «Центр-инвест» поддержка женщин-предпринимателей — часть философии социально ответственного банкинга. С 2012 года организация реализует программу «Женский бизнес», в рамках которой профинансировано уже 2,5 тысячи проектов предпринимательниц на сумму 7,7 млрд рублей. Программа обеспечивает женщин-предпринимателей не просто оборотными средствами, но и уверенностью, стабильными условиями и необходимой бизнес-экспертизой.
«Пройдя серьезный путь по карьерной лестнице, мы не завершаем восхождение, мы начинаем строить новые, параллельные лестницы и поддерживать, развивать тех, кто идет рядом. Ведь лидерство не рождается с должностью, его невозможно назначить приказом, оно формируется и проявляется во взаимодействии с людьми. Все мы понимаем, что даже самые современные и инновационные сервисы работают лучше, когда за ними стоит компетентная команда. В основе динамики развития устойчивого банкинга стоит уважение к таланту и смелости. Именно поэтому в нашей корпоративной культуре нет места ограничениям и "стеклянным потолкам": мы создаем реальные условия для профессионального роста женщин на каждом этапе их жизни. Я всегда говорю коллегам: единственный потолок, который реально существует, — это масштаб вашей собственной смелости. Расширяйте его, растите с такой силой и энергией, чтобы любому потолку пришлось стать выше ради ваших амбиций! Сильные сотрудники создают сильный банк», — подчеркнула в своем выступлении Лидия Симонова.
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