На Северном Кавказе банки активнее всего кредитуют обрабатывающие производства
В Северо-Кавказском федеральном округе основу корпоративного кредитного портфеля составляют заемщики из сферы обрабатывающих производств. Об этом журналистам рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. По его словам, доля обрабатываюших производств в портфеле банков на 1 сентября 2026 года составляла 37,1%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.
На втором месте, по данным регулятора, в портфеле корпоративного кредитования на Северном Кавказе находится сельское хозяйство. Оно занимает долю 22,9%, что на 1,9 п. п. меньше, чем год назад. Замыкает топ-3 самых кредитуемых в СКФО банками сфер бизнеса — строительство (доля в портфеле — 14,4%, +1,5 п. п. год к году).
При этом, по данным Южного ГУ Банка России, наблюдается некоторое сокращение доли предприятий в сфере оптовой и розничной торговли (6,8%, -1 п. п. г/г) при росте компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (10,5%, -0,7 п. п. г/г). При этом если смотреть на более длительный период (за пять лет, с конца 2021 года), отмечается снижение доли сельского хозяйства (-15,2 п. п., до 22,9%) — главным образом за счет соответствующих изменений структуры портфеля в Ставропольском крае (-22,1 п. п., до 23,7%) и Чеченской Республике (-30 п. п., до 5,8%).
В то же время, выросла доля обрабатывающих производств (+8,2 п. п., до 37,1%) за счет динамики в Ставропольском крае (+20,9 п. п., до 46%) и строительства (+8,5 п. п., до 14,4%) преимущественно в Чеченской Республике (+55,8 п. п., до 61,8%), республиках Северная Осетия-Алания (+18,9 п. п., до 24,4%) и Дагестан (+13,2 п. п., до 29,8%).
В отраслевой структуре кредитного портфеля бизнеса Южного федерального круга, как и ранее, основу формируют предприятия нескольких ключевых отраслей: обрабатывающих производств (доля в портфеле на 1 сентября 2026 года — 20,5%, +0,1 п. п. г/г), операций с недвижимым имуществом (32,4%, +4 п. п. г/г), а также оптовой и розничной торговли (15%, -1,4 п. п. г/г). В округе наблюдается сокращение доли сельскохозяйственных (8,8%, -1,2 п. п. г/г) и строительных предприятий (6,2%, -1,2 п .п. г/г).
«Что касается объемов кредитования в текущем году за январь-август мы видим некоторые структурные изменения. Так, в ЮФО заметно увеличилась доля ссуд компаниям так называемых «прочих видов деятельности», в их числе страховая, финансовая, техническая и научная сферы. При этом сократилась доля кредитов предприятиям обрабатывающей промышленности. А в СКФО выросла доля кредитов, выданных заемщикам сферы обрабатывающих производств, при этом сократился удельный вес компаний сельского хозяйства. Если говорить про сроки кредитования, то в целом на Юге, как и годом ранее, в объеме выдач преобладают долгосрочные кредиты (свыше года). При этом в 2021-2025 годах преобладали краткосрочные ссуды»,— подытожил Евгений Эберенц.