На Северном Кавказе банки активнее всего кредитуют обрабатывающие производства

«Что касается объемов кредитования в текущем году за январь-август мы видим некоторые структурные изменения. Так, в ЮФО заметно увеличилась доля ссуд компаниям так называемых «прочих видов деятельности», в их числе страховая, финансовая, техническая и научная сферы. При этом сократилась доля кредитов предприятиям обрабатывающей промышленности. А в СКФО выросла доля кредитов, выданных заемщикам сферы обрабатывающих производств, при этом сократился удельный вес компаний сельского хозяйства. Если говорить про сроки кредитования, то в целом на Юге, как и годом ранее, в объеме выдач преобладают долгосрочные кредиты (свыше года). При этом в 2021-2025 годах преобладали краткосрочные ссуды»,— подытожил Евгений Эберенц.