«Красная Поляна» взыскала с бывшего арендатора 1,4 млн рублей за оборудование

Как следует из материалов дела, договор аренды расторгли в октябре 2022 года. По условиям соглашения, ООО «МобискаР» должно было вернуть переданное ему оборудование для приготовления и подачи пищи, а также «иные предметы для оказания услуг общественного питания». Изначально стоимость имущества составляла почти 17 млн руб.