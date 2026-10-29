«Красная Поляна» взыскала с бывшего арендатора 1,4 млн рублей за оборудование
Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск НАО «Красная Поляна» к ООО «МобискаР» о возмещении убытков после прекращения договора аренды помещений на горном курорте. С бывшего арендатора взыскали 1,4 млн руб., сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МобискаР» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Общество специализируется на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром и генеральным директором является Павел Дрынкин. Выручка компании за 2025 год составила 157,6 млн руб., чистая прибыль — 61,9 млн руб.
Как следует из материалов дела, договор аренды расторгли в октябре 2022 года. По условиям соглашения, ООО «МобискаР» должно было вернуть переданное ему оборудование для приготовления и подачи пищи, а также «иные предметы для оказания услуг общественного питания». Изначально стоимость имущества составляла почти 17 млн руб.
После проведения инвентаризации «Красная Поляна» заявила, что часть имущества на 2,86 млн руб. не возвращена, а оборудование стоимостью 342,3 тыс. руб. передано в поврежденном состоянии.
В ходе разбирательства суд назначил экспертизу. Согласно ее результатам, рыночная стоимость невозвращенного имущества составила 1,07 млн руб., поврежденного — 526,5 тыс. руб.
Суд эти выводы принял, однако взыскать всю сумму, установленную экспертизой, не смог. Дело в том, что истец не уточнил требования, а выходить за их пределы арбитраж не вправе.
Решение может быть обжаловано.