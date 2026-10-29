Дагестанские электрички с начала года перевезли почти 1,85 млн пассажиров
За январь—сентябрь 2026 года электрички на двух основных пригородных направлениях Дагестана перевезли почти 1,85 млн пассажиров. На маршруте Махачкала—Дербент пассажиропоток достиг 1,3 млн человек, увеличившись на 17% к тому же периоду прошлого года. Поезда между Махачкалой и Хасавюртом выбрали 546 тыс. пассажиров — на 18% больше. Эти показатели вывели Дагестан в лидеры СКЖД по темпам роста на названных направлениях, сообщает пресс-служба магистрали.
Махачкала—Дербент — не новое направление роста. По итогам 2025 года маршрут перевез 1,4 млн пассажиров и занял пятое место среди самых востребованных пригородных линий СКЖД. В железнодорожной компании называли его важным сообщением между двумя крупнейшими туристическими и экономическими центрами республики.
Рост спроса уже повлиял на организацию перевозок. Летом Минтранс Дагестана и Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания добавили дневной поезд на маршруте Махачкала—Хасавюрт. С 16 июля он ходил ежедневно, а с октября перешёл на график с пятницы по воскресенье. На одном из поездов этого направления число вагонов увеличили с четырёх до шести. Решения объяснили устойчивым ростом пассажиропотока и необходимостью разгрузить рейсы в часы пик. О них сообщал Минтранс Дагестана в своём официальном Telegram-канале.
На направлении Махачкала—Дербент летом также увеличили составность до шести вагонов и сдвинули отправление последнего вечернего поезда из Дербента на 22:00. Минтранс связывал пиковую нагрузку с возвращением жителей и туристов после выходных, вечерним спросом и нехваткой альтернативного общественного транспорта. При этом ведомство подчёркивало, что переполненность отдельных рейсов не отражает средней загрузки за весь день: во время мониторинга поезда на 586 мест перевезли 306 и 342 пассажира.
Рост заметен и в других регионах СКЖД, но уступает дагестанскому на приведённых маршрутах. На Кубани за девять месяцев на линии Краснодар—Новороссийск перевезли 830,4 тыс. пассажиров (+12%), на линии Краснодар—Тимашевская — 522,8 тыс. (+10%). В Ростовской области северное направление Ростов—Лихая набрало 1,2 млн пассажиров (+9%), Лихая—Кутейниково — 451,2 тыс. (+10%). Самый востребованный маршрут региона, Ростов—Таганрог, перевез 3,4 млн человек, прибавив 2%.