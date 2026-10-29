Дагестанские электрички с начала года перевезли почти 1,85 млн пассажиров

Рост спроса уже повлиял на организацию перевозок. Летом Минтранс Дагестана и Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания добавили дневной поезд на маршруте Махачкала—Хасавюрт. С 16 июля он ходил ежедневно, а с октября перешёл на график с пятницы по воскресенье. На одном из поездов этого направления число вагонов увеличили с четырёх до шести. Решения объяснили устойчивым ростом пассажиропотока и необходимостью разгрузить рейсы в часы пик. О них сообщал Минтранс Дагестана в своём официальном Telegram-канале.