На Ставрополье бензин АИ-95 подешевел на 1,8% за неделю

Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали помидоры — на 6,45%, до 179,81 руб. за кг, огурцы — на 5,75%, до 141,85 руб. за кг. Цены на бананы выросли на 2,62%, до 187,47 руб. за кг, мороженую неразделанную рыбу — на 2,55%, до 464,03 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,94%, до 671,76 руб. за кг. Вареная колбаса подорожала на 1,57%, до 628,22 руб. за кг, печенье — на 1,23%, до 299,01 руб. за кг, охлажденные и мороженые куры — на 0,98%, до 270,70 руб. за кг.