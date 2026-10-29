На Ставрополье бензин АИ-95 подешевел на 1,8% за неделю
Цены на бензин марки АИ-95 в Ставропольском крае с 20 по 26 октября снизились на 1,8%, до 84,03 руб. за литр, АИ-92 — на 1,42%, до 76,63 руб. При этом дизельное топливо подорожало на 0,38%, до 84,97 руб. за литр. Об этом говорится в материалах еженедельного мониторинга потребительских цен Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали помидоры — на 6,45%, до 179,81 руб. за кг, огурцы — на 5,75%, до 141,85 руб. за кг. Цены на бананы выросли на 2,62%, до 187,47 руб. за кг, мороженую неразделанную рыбу — на 2,55%, до 464,03 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,94%, до 671,76 руб. за кг. Вареная колбаса подорожала на 1,57%, до 628,22 руб. за кг, печенье — на 1,23%, до 299,01 руб. за кг, охлажденные и мороженые куры — на 0,98%, до 270,70 руб. за кг.
Одновременно подешевели лук репчатый — на 2,76%, до 47,50 руб. за кг, сметана — на 2,22%, до 374,38 руб. за кг, пшено — на 2,12%, до 57,24 руб. за кг. Цена риса снизилась на 1,77%, до 110,29 руб. за кг, картофеля — на 1,79%, до 51,65 руб. за кг, яблок — на 1,92%, до 130,72 руб. за кг. Также уменьшилась стоимость овощных консервов для детского питания — на 1,42%, до 881,52 руб. за кг, и пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% — на 0,61%, до 104,64 руб. за литр.
Среди непродовольственных товаров снизились цены на детские кроссовки — на 2,72%, до 2,05 тыс. руб. за пару, женские гигиенические прокладки — на 2,28%, до 145,33 руб. за упаковку из десяти штук, туалетную бумагу — на 1,59%, до 23,86 руб. за рулон. При этом смартфоны подорожали на 1,85%, до 11,95 тыс. руб., телевизоры — на 1,29%, до 24,48 тыс. руб., детские джинсовые брюки — на 1,34%, до 2,25 тыс. руб. Стоимость стирального порошка выросла на 0,65%, до 243,16 руб. за кг.
В сфере услуг стоимость мойки легкового автомобиля увеличилась на 7,39%, до 1,04 тыс. руб. Среди туристических услуг поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подешевели на 3,98%, до 95,81 тыс. руб., отдых на Черноморском побережье России — на 1,91%, до 49,27 тыс. руб. Проживание в хостелах стало дешевле на 0,94%, до 1,11 тыс. руб. в сутки с человека, в гостиницах категории «одна звезда» или мотелях — на 0,53%, до 1,74 тыс. руб.
Другие наблюдаемые цены за неделю менялись незначительно либо оставались на прежнем уровне. В частности, стоимость проезда в городском автобусе сохранилась на уровне 45,56 руб. за поездку, в трамвае и троллейбусе — 35 руб. Стоимость электроэнергии, отопления, холодного водоснабжения и водоотведения также не изменилась.