Как менялась скорость платежей

В США с 1879 года действовал классический золотой стандарт — денежная система, при которой стоимость национальной валюты жестко привязана к определенному количеству золота, а бумажные деньги свободно обмениваются на металл по фиксированному курсу. В международных расчетах необходимость физического перемещения золота замедляла и удорожала трансграничные операции. Внутри страны, хотя бумажные банкноты и банковские депозиты обращались быстрее, сама денежная масса была жестко ограничена объемом золотого резерва. Это означало, что в периоды кризиса или сезонного спроса на наличные (например, во время сбора урожая) банковская система не могла быстро увеличить предложение денег, что приводило к банкротствам и задержкам в расчетах. В 1933 году США официально отказались от золотого стандарта. Это стало частью «Нового курса» Франклина Рузвельта, направленного на преодоление Великой депрессии.