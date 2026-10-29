Ставропольские фабрики за 9 месяцев сократили выпуск обуви почти на треть

В мебельной промышленности наиболее заметно сократился выпуск деревянных журнальных столов — на 59,2%, до 1,5 тыс. штук, диванов, соф и кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, — на 48,9%, до 12,2 тыс. штук. Производство обеденных деревянных столов уменьшилось на 29,7%, до 3,9 тыс. штук, мебели для сидения с деревянным каркасом — на 25%, до 36,9 тыс. штук, деревянных кроватей для взрослых — на 23,9%, до 13,2 тыс. штук, деревянных шкафов для спальни — на 21,8%, до 16,5 тыс. штук. Выпуск кухонных столов снизился на 24,4%, до 34,5 тыс. штук. Производство матрасов практически не изменилось и составило 99,7% от уровня прошлого года, или 47,1 тыс. штук.