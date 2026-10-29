Ставропольские фабрики за 9 месяцев сократили выпуск обуви почти на треть
Производство обуви в Ставропольском крае в январе—сентябре 2026 года снизилось на 30,4%, до 7,15 млн пар. Выпуск пластмасс в первичных формах сократился на 26%, до 273,7 тыс. тонн, а трикотажных и вязаных изделий — на 22,4%, до 2,08 млн штук. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
В легкой промышленности производство меховой и шубной овчины уменьшилось на 45,3%, до 406,9 тыс. штук, женских пальто с верхом из натурального меха — на 13,7%, до 21,2 тыс. штук. В то же время выпуск спецодежды вырос на 13,3%, до 406,2 тыс. штук.
В химической промышленности производство материалов лакокрасочных и аналогичных покрытий сократилось на 47,3%, до 11,1 тыс. тонн, шампуней, лаков для волос и средств для завивки или распрямления волос — на 19,9%, до 4,34 млн штук. Выпуск минеральных или химических удобрений составил 89% от уровня января—сентября прошлого года, кислорода — 57,1%. Абсолютные объемы производства этих товаров в таблице не приведены. Производство пластмасс в первичных формах составило 74% от прошлогоднего уровня.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий выпуск оконных блоков сократился на 24,5%, до 385,9 тыс. кв. м. При этом производство прочих пластмассовых упаковочных изделий выросло на 3,7%, до 1,8 млрд штук, дверных пластмассовых блоков и порогов для них — на 8,8%, до 28,6 тыс. кв. м.
В сегменте строительных материалов производство готового товарного бетона снизилось на 15,8%, до 657,8 тыс. куб. м, плит из цемента, бетона или искусственного камня — на 13,8%, до 832,6 тыс. кв. м, строительного кирпича из этих материалов — на 10,3%, до 21,4 млн условных кирпичей. Выпуск стеклопакетов уменьшился на 6,1%, до 451,3 тыс. кв. м. В то же время производство сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня выросло на 4,2%, до 392,7 тыс. куб. м.
В производстве металлических изделий выпуск конструкций и деталей из алюминия сократился на 22,3%, до 480,7 тонны. Производство конструкций и деталей конструкций из черных металлов, напротив, увеличилось на 8,7%, до 127,1 тыс. тонн. Выпуск полупроводниковых приборов и их частей составил 140,1% от уровня прошлого года, однако абсолютный объем в документе не указан. Производство счетчиков электроэнергии снизилось на 6,9%.
В мебельной промышленности наиболее заметно сократился выпуск деревянных журнальных столов — на 59,2%, до 1,5 тыс. штук, диванов, соф и кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, — на 48,9%, до 12,2 тыс. штук. Производство обеденных деревянных столов уменьшилось на 29,7%, до 3,9 тыс. штук, мебели для сидения с деревянным каркасом — на 25%, до 36,9 тыс. штук, деревянных кроватей для взрослых — на 23,9%, до 13,2 тыс. штук, деревянных шкафов для спальни — на 21,8%, до 16,5 тыс. штук. Выпуск кухонных столов снизился на 24,4%, до 34,5 тыс. штук. Производство матрасов практически не изменилось и составило 99,7% от уровня прошлого года, или 47,1 тыс. штук.
В добывающей промышленности выпуск природного песка сократился на 7,7%, до 952,4 тыс. куб. м, гранул, крошки и порошка, гальки и гравия — на 13,2%, до 2,91 млн куб. м. При этом производство природного горючего газа выросло на 3,7%, попутного нефтяного газа — на 37,3%. Абсолютные объемы добычи газа в материалах не указаны.
В энергетике производство электроэнергии уменьшилось на 10,2%, до 12,06 млрд кВт·ч, пара и горячей воды — на 5,8%, до 7,43 млн Гкал. В то же время производство культиваторов увеличилось на 8,9%, до 269 штук.