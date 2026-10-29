На Ставрополье производство мяса выросло почти в четыре раза с начала года

Снижение также зафиксировано в производстве муки из зерновых и других растительных культур — на 3,9%, до 229,5 тыс. тонн, хлебобулочных изделий — на 3,2%, до 60,4 тыс. тонн, макаронных изделий — на 11,6%, до 33,1 тыс. тонн, кондитерских изделий — на 3,4%, до 19,9 тыс. тонн. Производство комбикормов уменьшилось на 10,1%, до 657,1 тыс. тонн, майонезов — на 2,4%. Абсолютный объем выпуска майонеза в таблице не приведен.