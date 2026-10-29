На Ставрополье производство мяса выросло почти в четыре раза с начала года
Производство парного, остывшего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины в Ставропольском крае в январе—сентябре 2026 года увеличилось в 3,9 раза, до 29,1 тыс. тонн. При этом выпуск мяса птицы и прочих продуктов убоя сократился на 26,8%, до 174,5 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Снижение также отмечено в производстве переработанной мясной продукции. Выпуск мясных полуфабрикатов уменьшился на 24,4%, до 145,8 тыс. тонн, мясных кулинарных изделий — на 38,8%, до 599,7 тонны, колбасных изделий — на 6,7%, до 9,1 тыс. тонн.
В производстве растительных нерафинированных масел зафиксировано одно из наиболее заметных снижений в пищевой промышленности. За девять месяцев выпуск составил 24,9 тыс. тонн, что соответствует 39% от уровня аналогичного периода 2025 года. Производство молока уменьшилось на 31,3%, до 46,4 тыс. тонн.
Выпуск сливочного масла и масляных паст сократился на 2,3%, до 6,3 тыс. тонн, сыров — на 14%, до 2,9 тыс. тонн, сырных продуктов — на 66,6%, однако их абсолютный объем в материалах не указан. Производство кисломолочных продуктов, кроме сметаны, снизилось на 3,7%, до 27,8 тыс. тонн, мороженого — на 8,9%, до 8,4 тыс. тонн.
Снижение также зафиксировано в производстве муки из зерновых и других растительных культур — на 3,9%, до 229,5 тыс. тонн, хлебобулочных изделий — на 3,2%, до 60,4 тыс. тонн, макаронных изделий — на 11,6%, до 33,1 тыс. тонн, кондитерских изделий — на 3,4%, до 19,9 тыс. тонн. Производство комбикормов уменьшилось на 10,1%, до 657,1 тыс. тонн, майонезов — на 2,4%. Абсолютный объем выпуска майонеза в таблице не приведен.
В то же время производство крупы увеличилось на 0,8%, до 25,7 тыс. тонн. Выпуск спредов растительно-сливочных и растительно-жировых составил 111% от прошлогоднего уровня, но абсолютный объем в документе не указан.
В производстве напитков выпуск минеральной и питьевой воды, расфасованной в емкости, сократился на 7,7%, до 1,13 млрд полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков уменьшилось на 14,1%, до 11,14 млн декалитров.