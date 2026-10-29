Электрички из Краснодара в Новороссийск перевезли на 12% больше пассажиров, чем годом ранее
На маршруте Краснодар — Новороссийск в январе–сентябре 2026 года электричками воспользовались 830,4 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Рост числа пассажиров отмечен и на другом кубанском направлении — Краснодар — Тимашевская: 522,8 тыс. пассажиров (+10%).
Лидером по динамике роста перевозок в электричках на СКЖД стала Республика Дагестан. На маршруте Махачкала — Дербент перевезли 1,3 млн пассажиров (+17%), на маршруте Махачкала — Хасав-Юрт — 546 тыс. (+18%).
Кроме того, в Ростовской области популярностью пользуются маршруты северного направления: Ростов — Лихая перевез 1,2 млн пассажиров (+9%), Лихая — Кутейниково — 451,2 тыс. (+10%). Самое востребованное направление на Дону — Ростов — Таганрог — также показало рост (3,4 млн пассажиров, +2%).