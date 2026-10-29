Электрички из Краснодара в Новороссийск перевезли на 12% больше пассажиров, чем годом ранее

На маршруте Краснодар — Новороссийск в январе–сентябре 2026 года электричками воспользовались 830,4 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.