Superjet «Ереван — Минеральные Воды» подал сигнал бедствия и вернулся в Ереван
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Еревана в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт Звартноц вскоре после вылета. Речь идет о рейсе A4 6030. Борт благополучно приземлился в аэропорту Еревана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
По данным сервиса отслеживания полетов, борт с регистрационным номером RA-89095 вылетел из Еревана 29 октября в 14:54 по местному времени — в 13:54 мск. Вместо полета к пункту назначения самолет начал кружить в районе аэропорта, а затем вернулся в Звартноц. Маршрут между Ереваном и Минеральными Водами составляет около 466 км, обычное время в пути — примерно 1 час 20 минут.
«Самолет приземлился», — сказал собеседник агентства, не уточнив характер причины, по которой экипаж мог подать сигнал тревоги. По данным источника, самолет совершает руление в сторону пассажирского терминала, пишет ТАСС.
Самолет RA-89095 — Superjet 100-95LR, который эксплуатирует «Азимут». Первый полет он выполнил 9 февраля 2018 года, а в апреле того же года его передали авиакомпании «Азимут». Перевозчик дал ему имя «Иртыш». В справочниках самолет значится как действующий; данные споттерских баз показывают, что с апреля по октябрь 2024 года он находился на хранении, а 9 октября вернулся к полетам. В опубликованной Росавиацией сводке есть запись об инциденте с RA-89095 25 января 2024 года: разгерметизация гермокабины. В документе событие классифицировано как инцидент, категория — отказ или неисправность системы/компонента, не связанная с силовой установкой.