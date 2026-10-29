Superjet «Ереван — Минеральные Воды» подал сигнал бедствия и вернулся в Ереван

Самолет RA-89095 — Superjet 100-95LR, который эксплуатирует «Азимут». Первый полет он выполнил 9 февраля 2018 года, а в апреле того же года его передали авиакомпании «Азимут». Перевозчик дал ему имя «Иртыш». В справочниках самолет значится как действующий; данные споттерских баз показывают, что с апреля по октябрь 2024 года он находился на хранении, а 9 октября вернулся к полетам. В опубликованной Росавиацией сводке есть запись об инциденте с RA-89095 25 января 2024 года: разгерметизация гермокабины. В документе событие классифицировано как инцидент, категория — отказ или неисправность системы/компонента, не связанная с силовой установкой.