«Роза Хутор» признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS-2026

Первое место в номинации «Лучшая детская программа/лагерь на ГЛК» присуждено детским программам курорта «Горный кристалл» и «Снежный класс». Первый в стране детский сезонный скипасс «Горный кристалл», запущенный по инициативе «Роза Хутор», объединил 15 горных курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Фактически таким образом в России для детской аудитории была впервые создана единая национальная зона катания. Дети от 7 до 14 лет могут использовать скипасс «Горный кристалл» для катания на «Роза Хутор» и любом из курортов-партнёров. «Снежный класс» — детский проект «Роза Хутор», который помогает школьникам 2–8-х классов осваивать горные лыжи по доступной стоимости. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансферы до «Роза Хутор» и питание. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует расширение программы.