«Роза Хутор» признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS-2026
Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» стал главным победителем национальной отраслевой премии SKI BUSINESS AWARDS-2026, завоевав награду в номинации «Лучший горнолыжный курорт страны».
Всего курорт получил пять наград - в том числе, за развитие детского горнолыжного спорта, работу горнолыжной школы и отеля Rosa Springs 5*.
Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Форума туристических территорий. Ежегодная премия SKI BUSINESS AWARDS вручается ведущим представителям российской горнолыжной отрасли. Статус её лауреата — признание высочайших заслуг в профессиональном сообществе. Победителей определили в 46 номинациях, отметив достижения лидеров горнолыжной индустрии, а также персональную роль их руководителей и специалистов.
Первое место в номинации «Лучшая детская программа/лагерь на ГЛК» присуждено детским программам курорта «Горный кристалл» и «Снежный класс». Первый в стране детский сезонный скипасс «Горный кристалл», запущенный по инициативе «Роза Хутор», объединил 15 горных курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Фактически таким образом в России для детской аудитории была впервые создана единая национальная зона катания. Дети от 7 до 14 лет могут использовать скипасс «Горный кристалл» для катания на «Роза Хутор» и любом из курортов-партнёров. «Снежный класс» — детский проект «Роза Хутор», который помогает школьникам 2–8-х классов осваивать горные лыжи по доступной стоимости. Программа включает четыре занятия в месяц с инструкторами курорта, трансферы до «Роза Хутор» и питание. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует расширение программы.
Лучшей в стране признана и горнолыжная школа «Роза Хутор», работающая уже 16 лет. В ее штате — больше 200 сотрудников, сертифицированных Национальной лигой инструкторов (НЛИ) и имеющих квалификацию, в том числе, для работы с детьми. Школа получила наивысшую оценку национального рейтинга «Звезды качества» и подтвердила соответствие международному стандарту ISIA Ski School: он служит одним из ключевых показателей качества и профессионализма служб инструкторов.
В номинации «Лучший горнолыжный отель» победил Life Balance отель Rosa Springs 5*. Он расположен в Горной Олимпийской деревне и работает в формате ski-in/ski-out «с лыж в отель и с лыж в отель»: гости могут быстро добраться от отеля до подъёмников и склонов. В отеле работает клиника превентивной медицины, предлагающая диагностику, чекапы, физиотерапию, косметологию, индивидуальные оздоровительные программы.
Жюри SKI BUSINESS AWARDS-2026 отдельно отмечен вклад руководителей отрасли. Победителем в номинации «Лучший коммерческий директор» стал Григорий Ботвинин, руководитель коммерческого блока «Роза Хутор».
Всесезонный курорт «Роза Хутор» неоднократно получал признание российских и международных отраслевых премий. В октябре 2026 года он первым из российских курортов вошёл в десятку качественных горнолыжных курортов по версии международной премии The Ice and Snow Industry Top Awards 2026 в Китае. Ранее среди зарубежных лауреатов этой премии был представлен горнолыжный регион Арльберг — крупнейшая горнолыжная зона Австрии.
В этом году «Роза Хутор» планирует открыть сезон катания 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий и формирования устойчивого снежного покрова. Гостям курорта по традиции будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от учебных склонов до трасс для опытных райдеров.
https://rosakhutor.ru/
ООО «Санаторий «Роза Хутор», 123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+
ООО «Санаторий «Роза Хутор», 123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+