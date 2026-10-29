Ставропольский край увеличил производство яиц на 20,8% за девять месяцев
В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года произвели 787,2 млн яиц, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время хозяйства всех категорий произвели 340,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе и получили 458 тыс. тонн молока. Такие данные приводит Северо-Кавказстат.
По состоянию на конец сентября в регионе насчитывалось 263,8 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 123,9 тыс. коров. Поголовье свиней составило 368,9 тыс., овец и коз — 1,0432 млн, птицы — 23,7 млн голов.
Основная часть крупного рогатого скота содержится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. На них приходится 61% поголовья КРС и 70,9% коров. В этой же категории хозяйств сосредоточено 85,8% овец и коз.
Сельскохозяйственные организации, напротив, преобладают в птицеводстве и свиноводстве. На них приходится 78,4% поголовья птицы и 74% свиней.
Они же обеспечили 78,9% производства скота и птицы на убой в живом весе и 55,8% выпуска яиц. Хозяйства населения, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 59,3% молока.