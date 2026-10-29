Ставропольский край увеличил производство яиц на 20,8% за девять месяцев

В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года произвели 787,2 млн яиц, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время хозяйства всех категорий произвели 340,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе и получили 458 тыс. тонн молока. Такие данные приводит Северо-Кавказстат.