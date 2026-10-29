AVA Group укрепила позиции в федеральном рейтинге социально ответственных девелоперов

«Такой результат — подтверждение системной работы по благоустройству общественных зон и развитию инфраструктуры. В рамках этих направлений мы реализуем зоны отдыха, парки, среди которых большой экологический парк в микрорайоне «Бытха» в Сочи. Компания продолжит наращивать эту стратегию и применять ее в новых проектах», — прокомментировал директор по строительству в г. Краснодар AVA Group Игорь Кучерявский.