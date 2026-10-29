AVA Group укрепила позиции в федеральном рейтинге социально ответственных девелоперов
AVA Group вошла в ТОП-20 социально ответственных девелоперов России по версии АЦ «Эксперт», получив максимальный балл — 38 баллов — по двум ключевым показателям: «Вклад в благоустройство общественных пространств» и «Разнообразие видов работ».
Оценку AVA Group получила за развитие придомовой инфраструктуры комплексов и создание комфортной городской среды вокруг проектов. Так, в Сочи и Краснодаре реализованы экологические инициативы, в рамках которых сотрудники девелопера и жители домов высадили более 3000 семейных деревьев; обустроены сквер на улице Северной в Краснодаре и прогулочная часть набережной ЖК «Фреш» протяженностью 400 метров.
Баллы за «Разнообразие видов работ» начислены за развитие жилого и коммерческого строительства, социальных и инфраструктурных объектов в Краснодаре и Сочи.
«Такой результат — подтверждение системной работы по благоустройству общественных зон и развитию инфраструктуры. В рамках этих направлений мы реализуем зоны отдыха, парки, среди которых большой экологический парк в микрорайоне «Бытха» в Сочи. Компания продолжит наращивать эту стратегию и применять ее в новых проектах», — прокомментировал директор по строительству в г. Краснодар AVA Group Игорь Кучерявский.
По сравнению с прошлым годом компания улучшила позиции в рейтинге, поднявшись с 15-го места. Это отражает устойчивую динамику развития и новый курс на повышение качества проектов.
Рейтинг социально ответственных девелоперов России в 2026 году проводится в третий раз. Среди критериев — масштаб ввода объектов социально-культурного назначения, благоустройство общественных пространств, сохранение объектов культурного наследия и разнообразие компетенций.
Сегодня экспертная площадка отмечает общий рост вовлеченности девелоперов в развитие территорий. По сравнению с предыдущим исследованием ввод объектов социально-культурного назначения топ-50 девелоперами России вырос на 57,5%, при этом большинство из них — учреждения образования и здравоохранения. Количество проектов по реконструкции увеличилось на 88%, а по благоустройству — на 76%.
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