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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ признан лучшим в рейтинге дебетовых карт с кешбэком за оплату ЖКХ

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) занял первое место среди 100 крупнейших банков страны в рейтинге лучших дебетовых карт с кешбэком за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Исследование провели эксперты федерального финансового маркетплейса «Выберу.ру».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В октябре при оплате картой НОВИКОМа жилищно-коммунальных услуг возврат денежных средств составляет 10% от суммы. Категория «ЖКУ» является одной из самых популярных у клиентов НОВИКОМа: в 2026 году ее выбрали более 65% участников программы лояльности.
Помимо размера кешбэка, при составлении рейтинга оценивались такие показатели, как условия обмена баллов на рубли, максимальный лимит вознаграждения, общее число избранных категорий, процент кешбэка на все покупки, процентная ставка на остаток средств на карте или накопительном счете.
Эксперты «Выберу.ру» также обращали внимание на стоимость выпуска карты, её обслуживания и смс-информирования, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных средств. Дополнительно учитывались возможность онлайн-оформления и значимость кредитной организации на финансовом рынке.
«Социально-платежная карта НОВИКОМа и программа лояльности стали частью социального пакета для работников производственных предприятий — стратегических партнеров банка. Мы внимательно анализируем покупательское поведение и сезонные запросы наших клиентов и предлагаем наиболее востребованные категории и лучшие условия кешбэка по ним. Высокая оценка «Выберу.ру» является наглядным подтверждением эффективности проводимой нами работы», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.
Программа лояльности, доступная держателям социально-платежной карты НОВИКОМа, подтвердила статус одной из наиболее выгодных на рынке. По ее условиям клиент может выбрать четыре из десяти категорий, позволяющих вернуть до 25% от суммы платежа. На все остальные покупки действует кешбэк в размере до 1,25%. В зависимости от тарифного плана и типа карты максимальная сумма вознаграждения за покупки может достигать 20 000 рублей в месяц.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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