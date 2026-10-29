НОВИКОМ признан лучшим в рейтинге дебетовых карт с кешбэком за оплату ЖКХ

Программа лояльности, доступная держателям социально-платежной карты НОВИКОМа, подтвердила статус одной из наиболее выгодных на рынке. По ее условиям клиент может выбрать четыре из десяти категорий, позволяющих вернуть до 25% от суммы платежа. На все остальные покупки действует кешбэк в размере до 1,25%. В зависимости от тарифного плана и типа карты максимальная сумма вознаграждения за покупки может достигать 20 000 рублей в месяц.