Горные шале в Красной Поляне: редкие лоты с инфраструктурой отеля
На премиальном рынке Красной Поляны представлен новый формат недвижимости от компании PARADE Development — клубный коттеджный квартал в стиле горных шале.
Проект интегрирован в экосистему гостиничного комплекса премиум-класса «Поляна Пик», предлагая редкое сочетание: статус приватной резиденции и отельный сервис.
Коттеджи площадью от 161 до 239 кв. м спроектированы как обособленные резиденции. Архитектурная концепция с панорамным остеклением и использованием в отделке натуральных материалов — камня и дерева — поддерживает стилистику горных шале. Здания отличают высокие потолки, витражные окна, повышенная шумоизоляция и энергосберегающие технологии. Индивидуальные входы, продуманное зонирование территории и ландшафтный дизайн обеспечивают высокий уровень приватности.
Собственникам доступна инфраструктура комплекса, расположенного на территории площадью 4,5 га, и полный спектр услуг отеля 4*: консьерж-сервис, медицинское сопровождение, спа-комплекс, бассейны, ски-рум, ресторан высокой кухни, а также современный спортивный комплекс. При этом владельцы сохраняют автономность, не обременяя себя вопросами обслуживания объекта или организации досуга.
«„Поляна Пик“ представляет рынку уникальный продукт, который позволяет владельцам загородной недвижимости не тратить время на самостоятельное обслуживание объекта. Это статусная собственность, где резиденция на всемирно известном курорте с прямым доступом к горнолыжным склонам сочетается с привилегиями отельного сервиса. Возможность наслаждаться уединением, делегировав бытовые вопросы профессиональной команде, в сочетании с развитой инфраструктурой делает такой объект привлекательным для долгосрочного владения», — прокомментировала коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.
ООО «СЗ «МЕГАСТРОЙ»
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