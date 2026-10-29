Горные шале в Красной Поляне: редкие лоты с инфраструктурой отеля

«„Поляна Пик“ представляет рынку уникальный продукт, который позволяет владельцам загородной недвижимости не тратить время на самостоятельное обслуживание объекта. Это статусная собственность, где резиденция на всемирно известном курорте с прямым доступом к горнолыжным склонам сочетается с привилегиями отельного сервиса. Возможность наслаждаться уединением, делегировав бытовые вопросы профессиональной команде, в сочетании с развитой инфраструктурой делает такой объект привлекательным для долгосрочного владения», — прокомментировала коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.