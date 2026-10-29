В волгоградском главке МВД объяснили проекцию Дзержинского на фасаде

В пресс-службе ведомства пояснили, что Феликс Дзержинский был первым наркомом и частью истории страны, поэтому его профиль и появился на здании, которое занимают полиция и региональное управление УФСБ. Проекция наложилась поверх герба СССР на фасаде и оказалась чуть ниже флагштока с российским флагом.