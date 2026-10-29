В волгоградском главке МВД объяснили проекцию Дзержинского на фасаде
Световая проекция с профилем Феликса Дзержинского появилась на здании ГУ МВД по Волгоградской области вечером 28 октября. Начальник главка Павел Гищенко и руководитель УФСБ по региону Александр Ларин приняли решение увековечить основателя и первого руководителя ВЧК-ОГПУ, сообщил V1.RU.
В пресс-службе ведомства пояснили, что Феликс Дзержинский был первым наркомом и частью истории страны, поэтому его профиль и появился на здании, которое занимают полиция и региональное управление УФСБ. Проекция наложилась поверх герба СССР на фасаде и оказалась чуть ниже флагштока с российским флагом.
Напротив парадного входа в здание стоит памятник Феликсу Дзержинскому. В ноябре 2013 года скульптура рухнула с реконструируемого постамента, позже ее восстановили и вернули на место.