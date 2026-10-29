В Новороссийске гречка подорожала на 32% с июля
С 6 июля по 26 октября 2026 года гречка в Новороссийске подорожала с 68,67 до 90,86 руб. за кг — на 32,3%. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
Куры выросли в цене с 253,53 до 287,13 руб. за кг (+13,3%), говядина — с 814,60 до 824,49 руб. (+1,2%), свинина — с 432,67 до 448,78 руб. (+3,7%), баранина — с 933,85 до 938,26 руб. (+0,5%).
Пастеризованное молоко подешевело с 88,72 до 86,77 руб. за литр (-2,2%), ультрапастеризованное подорожало с 111,73 до 115,35 руб. (+3,2%). Сметана выросла по стоимости с 328,55 до 341,02 руб. за кг (+3,8%), кефир — с 116,62 до 122,14 руб. (+4,7%), творог — с 440,65 до 446,78 руб. (+1,4%). Сливочное масло подешевело с 1163,02 до 1074,47 руб. (-7,6%), сыры — с 936,60 до 923,15 руб. (-1,4%).
Пшено выросло в цене с 55,70 до 58,69 руб. (+5,4%), вермишель — с 129,91 до 133,51 руб. (+2,8%). Рис подешевел с 119,03 до 114,44 руб. (-3,9%), макароны — с 139,41 до 133,40 руб. (-4,3%).