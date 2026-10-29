В Новороссийске гречка подорожала на 32% с июля

Пастеризованное молоко подешевело с 88,72 до 86,77 руб. за литр (-2,2%), ультрапастеризованное подорожало с 111,73 до 115,35 руб. (+3,2%). Сметана выросла по стоимости с 328,55 до 341,02 руб. за кг (+3,8%), кефир — с 116,62 до 122,14 руб. (+4,7%), творог — с 440,65 до 446,78 руб. (+1,4%). Сливочное масло подешевело с 1163,02 до 1074,47 руб. (-7,6%), сыры — с 936,60 до 923,15 руб. (-1,4%).