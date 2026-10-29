В Ленобласти начали выявлять незаконные свалки с помощью камер в лесах
В Ленинградской области за год ликвидировали около 200 несанкционированных свалок. При этом количество новых выявленных свалок составляет порядка 100 в год и сокращается на протяжении нескольких лет. Об этом сообщила председатель комитета государственного экологического надзора региона Рамила Агаева.
«Важно, чтобы количество ликвидируемых свалок всегда превосходило выявляемые»,— подчеркнула она на пресс-конференции в «Интерфаксе».
По словам главы комитета, в регионе также стало меньше крупных свалок и отвалов. Некоторые из них создавались под видом работ по рекультивации территорий и требовали серьезного вмешательства со стороны надзорных органов.
С несанкционированными свалками, возникающими за пределами государственных земель, власти стараются разбираться в течение года с момента их обнаружения. В том числе расходы на устранение нарушений могут возлагаться на виновников.
Для выявления нарушений используются системы видеонаблюдения. По словам Агаевой, камеры уже помогли зафиксировать случаи, когда люди привозили отходы на площадки, не предназначенные для сбора мусора.
Видеоконтроль внедряют и в лесах. Этим занимаются специалисты комитета по природным ресурсам. Организовать наблюдение в лесных массивах сложнее из-за проблем со связью и необходимости обеспечивать сохранность оборудования, однако камеры уже позволяют выявлять нарушения.