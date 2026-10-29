В Ленобласти начали выявлять незаконные свалки с помощью камер в лесах

В Ленинградской области за год ликвидировали около 200 несанкционированных свалок. При этом количество новых выявленных свалок составляет порядка 100 в год и сокращается на протяжении нескольких лет. Об этом сообщила председатель комитета государственного экологического надзора региона Рамила Агаева.