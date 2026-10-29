УФАС Саратовской области приостановил по жалобе тендер на поставку аудиосистем

По микшерному пульту заявитель указал на требования к типу выходов main out, числу insert-входов, разрядности эффектов и потребляемой мощности. В жалобе сопоставляются Elarcon MG16XU, Yamaha MG16XU и Mackie ProFX16v3: у этих моделей главные выходы выполнены раздельно, часть показателей 24 bit относится к USB-интерфейсу, а одна из моделей не укладывается в лимит потребления. Также участник рынка оспорил заданные муниципалитетом характеристики радиосистем. В тексте жалобы утверждается, что некоторые позиции имеют идентичные технические описания, но разную цену за единицу: 12,12 и 16,74 тыс. руб., а также 38,5 и 56,39 тыс. руб. Михаил Пономарев также указал на несоответствие части частотных и монтажных требований характеристикам бюджетных моделей, приводя в пример HL Audio DG-2000.