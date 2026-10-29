УФАС Саратовской области приостановил по жалобе тендер на поставку аудиосистем
Участник рынка утверждает: требованиям соответствует только один производитель
УФАС Саратовской области приостановило определение подрядчика поставки звукового оборудования для пяти энгельсских ДК и детской школы искусств в селе Генеральское. Ъ нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Жалобу в ФАС подал гендиректор ООО «За Достойную жизнь» Михаил Пономарев. Заявитель полагает, что отдельные требования описания объекта закупки соответствовали продукции только одного производителя. 16 октября тендер объявила администрация Энгельсского района. Муниципалитет предлагал потенциальным подрядчикам до 590,65 тыс. руб. 26 октября заказчик рассмотрел три заявки и выбрал поставщика, предложившего меньшую стоимость — 513,87 тыс. руб. Имя победителя неизвестно.
ООО «За достойную жизнь» (ЗДЖ) зарегистрировано в Москве 27 сентября 2023 года (Rusprofile). Единственным учредителем, как и гендиректором, компании является Михаил Пономарев. Организация специализируется на оптовой торговле электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. ЗДЖ ни разу не заканчивало год прибылью: в 2023 и выручка и прибыль составили 0 руб., в 2024 — 2 млн руб. и убыток 282 тыс. руб., в 2025 — 1,5 млн и 0 руб. Госзаказ компания не получала ни разу.
По позиции активной акустической системы в жалобе, например, заявитель указал на требования к импедансу, одновременное требование нескольких видов мощности и наличие двух разных выходов. В документе он привел сравнение с моделями HL Audio A-156, Wharfedale Pro TYPHON-AX15-BT и Alto Professional TS415: у части из них, по утверждению господина Пономарева, общая характеристика импеданса для активной системы отсутствует, мощность указана по иным параметрам, а на задней панели предусмотрен только один выход.
По микшерному пульту заявитель указал на требования к типу выходов main out, числу insert-входов, разрядности эффектов и потребляемой мощности. В жалобе сопоставляются Elarcon MG16XU, Yamaha MG16XU и Mackie ProFX16v3: у этих моделей главные выходы выполнены раздельно, часть показателей 24 bit относится к USB-интерфейсу, а одна из моделей не укладывается в лимит потребления. Также участник рынка оспорил заданные муниципалитетом характеристики радиосистем. В тексте жалобы утверждается, что некоторые позиции имеют идентичные технические описания, но разную цену за единицу: 12,12 и 16,74 тыс. руб., а также 38,5 и 56,39 тыс. руб. Михаил Пономарев также указал на несоответствие части частотных и монтажных требований характеристикам бюджетных моделей, приводя в пример HL Audio DG-2000.
В проекте контракта, как следует из жалобы, не заполнены реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств, размеры штрафов обозначены прочерками, а конкретный срок возврата гарантийного обеспечения не установлен. Кроме того, в документе используется формулировка о формировании электронного документа о приемке «при взаимном согласии сторон». Кроме того, в графе «поставка товара» указаны ссылки на оказание услуг, что «создает правовую неопределенность при исполнении и приемке обязательств».
Михаил Пономарев уточнил, что разъяснения заказчика от 19 и 23 октября не ответили на поставленные рядом потенциальных поставщиков вопросы. Заявитель попросил УФАС обязать заказчика представить по каждой позиции примеры хотя бы двух моделей от разных производителей, их паспорта и сравнительную таблицу характеристик. Если процедуру отменят, коммерсант потребовал зафиксировать нарушения и привести проектную документацию закупки в соответствие с 44-ФЗ.