ИИ тут правит бал: «Ростелеком» представляет десятое ежегодное исследование глобальных цифровых трендов
«Ростелеком» представляет уже десятое ежегодное аналитическое исследование «Мониторинг глобальных трендов цифровизации». Восьмой год подряд на первом месте по совокупности показателей расположился искусственный интеллект (ИИ). Однако по инвестиционной активности ИИ обгоняют цифровое здравоохранение (938 млрд долларов США) и облака (568 млрд долларов). При этом объем инвестиций в искусственный интеллект вырос более чем в два раза и достиг 514 млрд долларов.
Второе и третье место по интегральной оценке сохранили за собой цифровое здравоохранение и мобильные сети. А вот облака и информационная безопасность поменялись местами в топ-5 трендов. Всего в одной строчке от первой пятерки оказались технологии вычислительной биологии, которые поднялись на две позиции. После долгого перерыва начала расти популярность блокчейна, среди технологий, которые также повысили позиции в топ-20, — сети для центров обработки данных, БПЛА, спутниковое позиционирование и параллельные вычисления.
Фокус внимания инвесторов в ИИ смещается от экспериментов с генеративными моделями к автономным цифровым агентам, корпоративным ИИ-системам и обучению с подкреплением проверяемыми вознаграждениями. ИИ становится новым интерфейсным слоем: пользователь все чаще взаимодействует не с отдельными приложениями и меню, а с мультимодальным агентом, который понимает намерение и выполняет действие.
Исследование ежегодно проводится «Ростелекомом» с использованием аналитической системы TeqViser, которая на основе ИИ-технологий и автоматизированного анализа обрабатывает большие объемы информации из различных открытых и закрытых источников. Для нового исследования были изучены 84,4 млн научных публикаций, 58,1 млн патентов, инвестиционные сделки общим объемом 48,3 трлн долларов США и 2,8 млн публикаций в профессиональных медиа. Тренды оцениваются по четырем стадиям жизненного цикла: зарождение, практическая значимость, коммерческая зрелость и промышленное применение.
Результаты исследования показывают, что будущее цифрового рынка будет определять не одна доминирующая технология, а их сочетание. Искусственный интеллект, сети связи новых поколений, облака, вычислительная инфраструктура, большие данные и кибербезопасность постепенно складываются в единый технологический контур. Именно на стыке этих направлений будут появляться новые продукты и источники роста бизнеса.
Алеся Мамчур, вице-президент — директор по стратегическому развитию «Ростелекома»: «За десять лет проведения исследования “Ростелеком” накопил колоссальную базу достоверных данных, которые могут быть полезны стратегическим, инновационным и другим службам компаний, а также органам власти. Как всегда, помимо лидеров рейтинга, особый интерес представляют слабые сигналы — только зарождающиеся технологии, интерес к которым ученых, разработчиков, инвесторов и медиа растет взрывными темпами. В новом исследовании среди самых быстрорастущих трендов находятся мультиагентное взаимодействие, генерация контента, связанная с поиском, интеллектуальные агенты, мультиомиксная интеграция и мультимодальное слияние данных. Чем больше ИИ проникает во все сферы жизни человека, деятельности государства, социальной сферы и бизнеса, тем больше спрос на решения, которые помогают минимизировать его недостатки, в частности, галлюцинации. Пользователи хотят быть уверены в рекомендациях со стороны ИИ, верифицировать их с помощью доверенных данных и понимать, каким путем алгоритмы пришли к финальным выводам. Как и в любой сфере деятельности, в “отношениях” с ИИ важно критическое мышление».
Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Для нас и наших партнеров в бизнесе и госсекторе на юге России результаты исследования — это не просто аналитика, а четкая дорожная карта. Мы видим, как региональная экономика меняет вектор: от точечного внедрения технологий мы переходим к созданию комплексных систем. Тот факт, что искусственный интеллект восьмой год подряд возглавляет глобальный рейтинг, подтверждает его статус фундаментальной технологии будущего. Примечательно, что растущий интерес к интеллектуальным системам мониторинга и центрам обработки данных полностью коррелирует с запросами наших клиентов во многих отраслях, особенно в сфере промышленности и управления городской средой. Компании и ведомства больше не ищут разрозненные решения — им нужна мощная инфраструктура, где искусственный интеллект выступает мозгом, а облачные платформы и надежная киберзащита обеспечивают фундамент для работы с большими данными. Мы понимаем, что будущее за бесшовной интеграцией: когда эти технологии начинают работать в связке, мы получаем не просто автоматизацию отдельных процессов, а принципиально новые модели управления ресурсами и качеством жизни в наших субъектах».
«Мониторинг глобальных трендов цифровизации» используется «Ростелекомом» как инструмент стратегического планирования и инновационного развития, определения перспективных направлений создания новых продуктов и приоритетов инвестирования. Методика исследования универсальна и может применяться для анализа научно-технологического развития в различных отраслях — от ИКТ и промышленности до здравоохранения, энергетики и финансового сектора.
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