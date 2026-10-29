ИИ тут правит бал: «Ростелеком» представляет десятое ежегодное исследование глобальных цифровых трендов

Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Для нас и наших партнеров в бизнесе и госсекторе на юге России результаты исследования — это не просто аналитика, а четкая дорожная карта. Мы видим, как региональная экономика меняет вектор: от точечного внедрения технологий мы переходим к созданию комплексных систем. Тот факт, что искусственный интеллект восьмой год подряд возглавляет глобальный рейтинг, подтверждает его статус фундаментальной технологии будущего. Примечательно, что растущий интерес к интеллектуальным системам мониторинга и центрам обработки данных полностью коррелирует с запросами наших клиентов во многих отраслях, особенно в сфере промышленности и управления городской средой. Компании и ведомства больше не ищут разрозненные решения — им нужна мощная инфраструктура, где искусственный интеллект выступает мозгом, а облачные платформы и надежная киберзащита обеспечивают фундамент для работы с большими данными. Мы понимаем, что будущее за бесшовной интеграцией: когда эти технологии начинают работать в связке, мы получаем не просто автоматизацию отдельных процессов, а принципиально новые модели управления ресурсами и качеством жизни в наших субъектах».