Импортные перевозки FESCO в Новосибирскую область выросли на 10%

Для доставки импортных грузов из портов в Новосибирскую область FESCO использует несколько регулярных железнодорожных сервисов. Контейнерные поезда «FESCO Сибирь Шаттл» отправляются из Владивостока трижды в неделю и прибывают в Новосибирск в среднем за восемь дней. Также работает еженедельный поездной сервис из Санкт-Петербурга, транзитное время которого – шесть дней. Дополнительно регион обслуживают ускоренные поезда «FESCO Обь Шаттл», следующие из Москвы до станций Новосибирск-Восточный и Сеятель до шести раз в неделю, среднее время в пути составляет четыре дня.