Импортные перевозки FESCO в Новосибирскую область выросли на 10%
Один из лидеров российской логистики – Транспортная группа FESCO, входящая в контур управления Госкорпорации «Росатом», увеличила контейнерные перевозки различных грузов в Новосибирскую область из-за рубежа. По результатам девяти месяцев текущего года компания доставила в регион более 67 тысяч TEU (стандартная условная единица, эквивалентная объему 20-футового контейнера). Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за всё время работы FESCO в регионе.
Основу импортных перевозок составляют товары народного потребления, продукция автомобильной промышленности, включая запчасти и комплектующие, бытовая техника и электроника. FESCO организует доставку грузов из стран Азии, предлагая оптимальные логистические решения и широкую сеть международных маршрутов, исходя из запросов клиентов.
Значительная часть импортных отправок в Новосибирскую область организована по интермодальной схеме с использованием морских и железнодорожных сервисов FESCO в рамках единой сквозной перевозки. Контейнеры с грузами из Китая, Индии, Турции, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии доставляются в порты Владивостока и Санкт-Петербурга, а затем следуют по железной дороге в Новосибирскую область.
Логистическую цепочку Группа организует преимущественно на базе собственных активов, включая контейнерный парк, фитинговые платформы, флот и автопарк в разных регионах страны. Более того, перевозки через Дальний Восток FESCO выполняет на базе принадлежащего ей Владивостокского морского торгового порта, который с 2020 года является лидером по контейнерообороту среди морских терминалов России. Все это позволяет контролировать практически все этапы транспортировки грузов: от склада отправителя до склада получателя, что делает перевозку прозрачной и надежной.
Для доставки импортных грузов из портов в Новосибирскую область FESCO использует несколько регулярных железнодорожных сервисов. Контейнерные поезда «FESCO Сибирь Шаттл» отправляются из Владивостока трижды в неделю и прибывают в Новосибирск в среднем за восемь дней. Также работает еженедельный поездной сервис из Санкт-Петербурга, транзитное время которого – шесть дней. Дополнительно регион обслуживают ускоренные поезда «FESCO Обь Шаттл», следующие из Москвы до станций Новосибирск-Восточный и Сеятель до шести раз в неделю, среднее время в пути составляет четыре дня.
Помимо интермодальных перевозок через российские порты, FESCO организует прямые железнодорожные отправки контейнерных грузов из Китая. Сервис через Чэнду позволяет доставлять в Новосибирск продукцию не только из этого города, но и из других крупных экономических и промышленных центров КНР, включая Шанхай и Нинбо. Все этапы транспортировки контролируются сотрудниками собственных офисов в Чэнду и Новосибирске.
Оформить перевозку и отслеживать движение груза клиенты могут через личный кабинет FESCO, а специалисты Группы готовы сопровождать доставку на всех этапах.
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