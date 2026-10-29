Объем средств в инвестиционных продуктах в «ВТБ Private Banking» увеличился на треть с начала 2026 года. Такая тенденция свидетельствует о смене модели поведения состоятельных клиентов: от простого сбережения — к построению сбалансированного портфеля, сообщили в банке. Там добавили, что примерно 64% средств клиентов «ВТБ Private Banking» по-прежнему размещены в классических сберегательных продуктах: вкладах, накопительных и текущих счетах. Оставшиеся 36% приходятся на инвестиционные и страховые решения, и именно эта часть демонстрирует опережающую динамику.