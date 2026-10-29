Корпоративные новости на “Ъ FM”
Объем средств в инвестиционных продуктах в «ВТБ Private Banking» увеличился на треть с начала 2026 года. Такая тенденция свидетельствует о смене модели поведения состоятельных клиентов: от простого сбережения — к построению сбалансированного портфеля, сообщили в банке. Там добавили, что примерно 64% средств клиентов «ВТБ Private Banking» по-прежнему размещены в классических сберегательных продуктах: вкладах, накопительных и текущих счетах. Оставшиеся 36% приходятся на инвестиционные и страховые решения, и именно эта часть демонстрирует опережающую динамику.
«Ростелеком» принимает меры, в том числе взаимодействуя с Вооруженными силами РФ, по защите своей инфраструктуры на фоне атак на дата-центры в России. Об этом сообщил президент госкомпании Михаил Осеевский. Перетока клиентов в ЦОДы из дата-центров «Яндекса» и VK нет, отметил он. «Мы друг другу помогаем — и сотрудниками, и технологиями», — сказал глава «Ростелекома».
Онлайн-кинотеатр Wink и маркетплейс Wildberries запустили совместный проект. Всем подписчикам «WB Клуба» теперь доступен основной каталог фильмов и сериалов стриминга, а также 130 ТВ-каналов. Маркетплейс, как говорят собеседники “Ъ” на медиарынке, пока отказался от идеи создания собственного онлайн-кинотеатра. Они прогнозируют, что по итогам текущего года число пользователей «WB Клуба» может достигнуть 7-8 млн человек.