Жителя Новороссийска обвиняют в хищении более 6,3 млн рублей бюджетных средств
Прокуратура Краснодарского края направила в Октябрьский районный суд Новороссийска уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении более 6,3 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, деньги были выделены на охрану городской набережной, однако предусмотренные контрактами услуги фактически не оказывались, передает пресс-служба кубанской прокуратуры.
Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора края Игорь Бондар. Мужчине инкриминируют два эпизода мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как полагает следствие, обвиняемый, занимавший должность генерального директора предприятия, заключил с администрацией Новороссийска муниципальные контракты на охрану набережной имени адмирала Серебрякова в летние сезоны 2024 и 2025 годов. Соглашения были подписаны 27 мая 2024 года и 27 мая 2025 года, их общая стоимость превысила 6,3 млн руб.
По версии следствия, к исполнению обязательств компания не приступила, охранные услуги не оказывались, а полученные из бюджета средства руководитель похитил, злоупотребив доверием сотрудников муниципалитета.
Предварительное расследование проводил следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.