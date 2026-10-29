Жителя Новороссийска обвиняют в хищении более 6,3 млн рублей бюджетных средств

Как полагает следствие, обвиняемый, занимавший должность генерального директора предприятия, заключил с администрацией Новороссийска муниципальные контракты на охрану набережной имени адмирала Серебрякова в летние сезоны 2024 и 2025 годов. Соглашения были подписаны 27 мая 2024 года и 27 мая 2025 года, их общая стоимость превысила 6,3 млн руб.