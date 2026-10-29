В Прикамье впервые проходит детский фестиваль инженерных талантов

В Прикамье при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» проходит Краевой фестиваль инженерных талантов. Авторы лучших работ будут приглашены на Пермский инженерно-промышленный форум 3 и 4 декабря. Все участники фестиваля получат подарки, а победители – ценные призы и возможность представить свои наработки на крупнейшем отраслевом событии региона в Год пермской промышленности.