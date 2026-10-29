В Прикамье впервые проходит детский фестиваль инженерных талантов
Победители представят свои изобретения на Пермском инженерно-промышленном форуме 3 и 4 декабря. Заявить работы инженерной направленности могут все желающие.
В Прикамье при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» проходит Краевой фестиваль инженерных талантов. Авторы лучших работ будут приглашены на Пермский инженерно-промышленный форум 3 и 4 декабря. Все участники фестиваля получат подарки, а победители – ценные призы и возможность представить свои наработки на крупнейшем отраслевом событии региона в Год пермской промышленности.
Будущие инженеры от 5 до 14 лет могут направлять индивидуальные и коллективные заявки в следующих возрастных категориях:
– 5–7 лет (дошкольные учреждения);
– 8–10 лет (начальная школа);
– 11–14 лет (основная школа).
– 8–10 лет (начальная школа);
– 11–14 лет (основная школа).
Описание своей инженерной работы с фото и/или видео нужно присылать на электронную почту: konkurs@vetta.tv. Заявки могут быть посвящены следующим направлениям: химия, геология и геологоразведка, нефть, нефтепогружное оборудование, добыча нефти и газа, робототехника, электротехника и другие.
ООО "Лукойл-Пермь" Реклама