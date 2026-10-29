T2 внедрил предсказывающие модели для более точного SMS-таргетинга

T2 последовательно развивает SMS-таргетинг на основе больших данных, алгоритмов и искусственного интеллекта. Сейчас рекламодателям доступно более 120 готовых сегментов аудитории. До конца года T2 планирует увеличить их число до 300 за счет объединения собственных данных с данными партнеров. Это позволит учитывать больше сведений об абонентах при подборе аудитории для рекламных кампаний. Готовые сегменты упрощают работу с SMS-таргетингом в том числе для предпринимателей без опыта в продвижении и самостоятельном анализе данных. При этом привычный процесс запуска рекламных кампаний через личный кабинет SMS-таргета остается прежним.