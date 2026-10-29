Следствие попросило заключить под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Петербурге

В ходе судебного заседания потерпевшая охарактеризовала обвиняемого как «жестокого, циничного, эгоистичного». По ее словам, он не предлагал ей выйти замуж и не знакомил со своими родителями. Также женщина заявила, что ребенок был зачат в результате сексуального насилия. По ее показаниям, после произошедшего мужчина сказал ей: «Ты это заслужила».