Компания «Россети Тюмень» подготовила 1 345 единиц техники к эксплуатации в зимний период

Первостепенное внимание было уделено вездеходной и специализированной технике. При выполнении производственных задач в период холодов такой транспорт преодолевает до 200 тысяч километров по бездорожью. Энергетики произвели замену масел и технических жидкостей, укомплектовали автомобили зимней авторезиной, а также осуществили диагностику штатных и автономных систем отопления и аккумуляторных батарей. Комплекс превентивных мероприятий также реализован в гаражных помещениях и стояночных боксах.