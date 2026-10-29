Компания «Россети Тюмень» подготовила 1 345 единиц техники к эксплуатации в зимний период
Компания «Россети Тюмень» провела подготовку своего автопарка к эксплуатации в осенне-зимний период – специалисты выполнили сезонное обслуживание 1 345 единиц оперативного, пассажирского и специального транспорта.
Первостепенное внимание было уделено вездеходной и специализированной технике. При выполнении производственных задач в период холодов такой транспорт преодолевает до 200 тысяч километров по бездорожью. Энергетики произвели замену масел и технических жидкостей, укомплектовали автомобили зимней авторезиной, а также осуществили диагностику штатных и автономных систем отопления и аккумуляторных батарей. Комплекс превентивных мероприятий также реализован в гаражных помещениях и стояночных боксах.
Кроме того, 852 водителя прошли сезонные инструктажи и тестирования на знание правил дорожного движения. Дополнительно 417 работников компании освоили курсы защитного вождения.
Своевременная и качественная подготовка транспорта является существенным фактором для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории Тюменской области, Югры и Ямала, общей площадью 1,46 млн квадратных километров.
АО «Россети Тюмень» Реклама