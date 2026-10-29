В Новороссийске ограничат движение маломерных судов из-за военных учений

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации. Ограничения распространяются на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и аналогичные средства передвижения по воде.