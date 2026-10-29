В Новороссийске ограничат движение маломерных судов из-за военных учений
В акватории морского порта Новороссийск 29 октября с 20:00 до 23:59 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в МЦУ города.
Во время учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.
На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации. Ограничения распространяются на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и аналогичные средства передвижения по воде.