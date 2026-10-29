Сергей Ордин возглавит Вашкинский округ Вологодской области
Сергей Ордин станет временно исполняющим полномочия главы Вашкинского округа Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее господин Ордин руководил Кичменгско-Городецким округом, а затем работал в региональном министерстве внутренней политики.
В органах местного самоуправления Сергей Ордин работает с 2000 года. В 2013 году его избрали главой муниципального образования Городецкое, а в декабре 2017 года он возглавил администрацию Кичменгско-Городецкого района. С 2022 года господин Ордин занимал пост главы муниципалитета. В октябре 2025 года он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
В марте 2026 года господин Ордин перешел на работу в министерство внутренней политики Вологодской области, где стал заместителем министра. Теперь ему предстоит руководить Вашкинским округом.
Среди приоритетных задач нового руководителя господин Филимонов назвал благоустройство, развитие инфраструктуры и повышение туристической привлекательности территории.