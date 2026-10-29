Сергей Ордин возглавит Вашкинский округ Вологодской области

В органах местного самоуправления Сергей Ордин работает с 2000 года. В 2013 году его избрали главой муниципального образования Городецкое, а в декабре 2017 года он возглавил администрацию Кичменгско-Городецкого района. С 2022 года господин Ордин занимал пост главы муниципалитета. В октябре 2025 года он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.