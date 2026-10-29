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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

Сергей Ордин возглавит Вашкинский округ Вологодской области

Сергей Ордин станет временно исполняющим полномочия главы Вашкинского округа Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее господин Ордин руководил Кичменгско-Городецким округом, а затем работал в региональном министерстве внутренней политики.
В органах местного самоуправления Сергей Ордин работает с 2000 года

В органах местного самоуправления Сергей Ордин работает с 2000 года

t.me / filimonov_official

В органах местного самоуправления Сергей Ордин работает с 2000 года. В 2013 году его избрали главой муниципального образования Городецкое, а в декабре 2017 года он возглавил администрацию Кичменгско-Городецкого района. С 2022 года господин Ордин занимал пост главы муниципалитета. В октябре 2025 года он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
В марте 2026 года господин Ордин перешел на работу в министерство внутренней политики Вологодской области, где стал заместителем министра. Теперь ему предстоит руководить Вашкинским округом.
Среди приоритетных задач нового руководителя господин Филимонов назвал благоустройство, развитие инфраструктуры и повышение туристической привлекательности территории.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор