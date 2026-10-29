Энергетики обсудили внедрение «интеллектуальных» технологий в электросетях
28 октября АО «БЭСК» на Российском энергетическом форуме в Уфе провело крупное мероприятие, которое стало одним из главных событий деловой программы. Секция «Интеллектуальные сети: цифровая трансформация электросетевого комплекса» собрала экспертов и специалистов отрасли из разных регионов страны – Москвы, Екатеринбурга, Казани, Пятигорска и Уфы. С докладами выступили представители Башкирской электросетевой компании, их коллеги из Башкирского РДУ, филиала АО «СО ЕЭС», производители электросетевого оборудования и IT-продуктов, проектировщики и другие участники рынка. В центре дискуссии были практические задачи цифровой трансформации, в том числе реализация масштабных отраслевых проектов.
АО «БЭСК» представило ход работ в рамках проекта «Смарт Грид 2.0». Ключевым направлением стала реализация перехода на единый программно-технический комплекс, который обеспечит унифицированный сбор и обработку данных со всей распределительной сети. Такой подход позволяет повысить прозрачность технологических процессов и ускорить принятие управленческих решений.
Отдельное внимание было уделено решению одной из самых острых эксплуатационных задач — определению повреждённого участка в распределительных сетях 6–10 кВ. Специалисты рассказали о применяемых алгоритмах локализации коротких замыканий и замыканий на землю как в городских, так и в сельских сетях.
Важным элементом проекта стало внедрение технологий искусственного интеллекта: алгоритмы ИИ используются для анализа параметров работы оборудования, выявления аномалий и прогнозирования потенциальных отказов. Это позволяет переходить от аварийно-восстановительных работ к планово-предупредительному обслуживанию и существенно снижать риски перебоев электроснабжения.
Параллельно АО «БЭСК» развивает применение технологий информационного моделирования при проектировании и эксплуатации объектов электросетевого комплекса. Информационные модели подстанций и линий электропередачи помогают точнее планировать ремонты, оптимизировать логистику ресурсов и сокращать сроки выполнения работ.
Как отметил модератор секции, член Правления – заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович, дискуссия получилась по-настоящему живой: доклады не остались формальностью, а стали отправной точкой для обсуждения. По его мнению, состоявшийся обмен мнениями станет прочной основой для внедрения более эффективных технологий .
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