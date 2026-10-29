Энергетики обсудили внедрение «интеллектуальных» технологий в электросетях

28 октября АО «БЭСК» на Российском энергетическом форуме в Уфе провело крупное мероприятие, которое стало одним из главных событий деловой программы. Секция «Интеллектуальные сети: цифровая трансформация электросетевого комплекса» собрала экспертов и специалистов отрасли из разных регионов страны – Москвы, Екатеринбурга, Казани, Пятигорска и Уфы. С докладами выступили представители Башкирской электросетевой компании, их коллеги из Башкирского РДУ, филиала АО «СО ЕЭС», производители электросетевого оборудования и IT-продуктов, проектировщики и другие участники рынка. В центре дискуссии были практические задачи цифровой трансформации, в том числе реализация масштабных отраслевых проектов.