За год жители Анапы отдали мошенникам около 700 млн рублей
Жители Анапы за год перевели телефонным мошенникам около 700 млн руб. При этом ущерб от интернет-мошенничества в городе сократился почти на четверть, сообщили в городском ОМВД.
В полиции отметили, что, несмотря на снижение потерь, объем средств, похищенных у жителей курорта, остается значительным. Новые схемы дистанционного обмана и способы противодействия им обсудили на специальной пресс-конференции в городском отделе МВД. Основное внимание участники уделили профилактике мошенничества и разработке дополнительных мер защиты граждан.