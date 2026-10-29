Корпоративные новости на “Ъ FM”
С начала 2026 года объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» вырос на 22%. Рост объема обеспечили прежде всего новые вложения клиентов на фоне снижения рынка акций. А основу портфелей по-прежнему составляют облигации. Росли вложения в паевые фонды: за девять месяцев их стоимость увеличилась на 36%. Кроме этого, владельцы ИИС третьего типа продолжали покупать акции в период снижения рынка. Такое поведение характерно для инвесторов с долгосрочным горизонтом: снижение котировок они используют для формирования позиций, рассчитывая на результат через несколько лет, рассказали в ВТБ.
Выручка «Яндекса» в третьем квартале 2026 года выросла на 12% — до 411 млрд руб., следует из отчетности компании. Скорректированная EBITDA за квартал выросла на 12% — до 88 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — на 2%, до 46 млрд руб. В компании отметили, что атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на квартальные результаты. Их последствия пока оцениваются.
«Сбер» поучит депутатов работе с искусственным интеллектом. Очный интенсив для части думцев начнется уже на этой неделе, сообщают «Ведомости». Обучение пройдет на площадке Сберуниверситета. Всего в первой группе обучающихся около 60 человек. Первыми поедут в «Сбер» представители всех фракций, представляющих, в частности, комитеты по цифровому развитию и ИИ (появился только в этом созыве), по экономической и по информационной политике.