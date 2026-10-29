С начала 2026 года объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» вырос на 22%. Рост объема обеспечили прежде всего новые вложения клиентов на фоне снижения рынка акций. А основу портфелей по-прежнему составляют облигации. Росли вложения в паевые фонды: за девять месяцев их стоимость увеличилась на 36%. Кроме этого, владельцы ИИС третьего типа продолжали покупать акции в период снижения рынка. Такое поведение характерно для инвесторов с долгосрочным горизонтом: снижение котировок они используют для формирования позиций, рассчитывая на результат через несколько лет, рассказали в ВТБ.