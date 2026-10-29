Бензин в Сочи утром 29 октября отпускают 45 АЗС

В Сочи по состоянию на 9:00 29 октября работают 45 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на 14 АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 34 станциях каждого вида топлива. Дизельное топливо отпускают на 36 заправках, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на десяти.