Утром 29 октября в Новороссийске отпускают топливо на 32 АЗС

На отдельных заправках ассортимент ограничен: например, на некоторых АЗС доступны только АИ-95 и дизельное топливо. У ряда станций также установлен особый график работы: заправка Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, АЗС ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00, а на станции PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.