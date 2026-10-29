Утром 29 октября в Новороссийске отпускают топливо на 32 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 29 октября топливо отпускают на 32 автозаправочных станциях. Еще четыре АЗС временно приостановили продажу топлива, сообщили в городской администрации.
По решению собственников на работающих заправках действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 л на одну машину.
Бензин АИ-100 доступен на двух АЗС, АИ-95 — на 26, АИ-92 — на 28. Дизельное топливо можно приобрести на 30 заправках.
В числе работающих АЗС — станции «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти» и PNB, а также независимые заправки. Они расположены, в частности, на проспекте и улице Дзержинского, Сухумском шоссе, улицах Ленина, Суворовской и Куникова, в Цемдолине, Кирилловке, Глебовском, Гайдуке, Верхнебаканском, Натухаевской и станице Раевской.
На отдельных заправках ассортимент ограничен: например, на некоторых АЗС доступны только АИ-95 и дизельное топливо. У ряда станций также установлен особый график работы: заправка Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, АЗС ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00, а на станции PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.