Сочи попал в тройку популярных в РФ направлений для отдыха в ноябре

Средняя стоимость ночи в Сочи в ноябре составляет 2,9 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — пять ночей. По этому показателю город оказался одним из наиболее доступных направлений в первой тройке рейтинга: в Москве туристы платят в среднем 5 тыс. руб. за ночь и останавливаются на три ночи, в Санкт-Петербурге — около 3,6 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей.