Сочи попал в тройку популярных в РФ направлений для отдыха в ноябре
Сочи вошел в тройку самых востребованных направлений для поездок по России в ноябре 2026 года, заняв третье место по числу бронирований жилья. На город приходится 6% заказов на отели и квартиры, следует из рейтинга российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.
Лидером списка стал Санкт-Петербург с долей 18% бронирований, на втором месте расположилась Москва, собравшая 13% заказов. В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород, Анапа и Ялта.
Средняя стоимость ночи в Сочи в ноябре составляет 2,9 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — пять ночей. По этому показателю город оказался одним из наиболее доступных направлений в первой тройке рейтинга: в Москве туристы платят в среднем 5 тыс. руб. за ночь и останавливаются на три ночи, в Санкт-Петербурге — около 3,6 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей.
В Краснодаре средняя стоимость ночи достигает 3,6 тыс. руб., а путешественники бронируют жилье в среднем на три ночи. В Анапе этот показатель составляет 3,5 тыс. руб. при четырех ночах проживания.
В других городах рейтинга средняя стоимость ночи варьируется от 3,1 тыс. руб. в Калининграде до 5,4 тыс. руб. в Нижнем Новгороде. Наиболее продолжительные поездки среди десяти направлений туристы планируют в Кисловодск и Ялту — в среднем на шесть ночей. Данные отражают бронирования на ноябрь 2026 года.