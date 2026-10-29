Ввод жилья в Новороссийске снизился в 1,5 раза в 2026 году
В Новороссийске за январь—сентябрь 2026 года ввели в эксплуатацию 145,7 тыс. кв. м жилья — на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в администрации города.
В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в текущем году жилье в Новороссийске не вводилось. Кроме того, за девять месяцев городские власти выдали только одно разрешение на строительство многоквартирного дома. За тот же период 2025 года было выдано восемь таких разрешений.
По итогам 2026 года в Новороссийске планируют ввести в эксплуатацию 39,6 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах.