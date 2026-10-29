Ввод жилья в Новороссийске снизился в 1,5 раза в 2026 году

В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в текущем году жилье в Новороссийске не вводилось. Кроме того, за девять месяцев городские власти выдали только одно разрешение на строительство многоквартирного дома. За тот же период 2025 года было выдано восемь таких разрешений.