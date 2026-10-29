«Новоросцемент» отстаивает в суде право на аренду пляжа в Кабардинке

Тяжба тянется с 2013 года: тогда компания впервые попросила участок в аренду, но получила отказ из-за «неучтенных» подпорных стен, плиты нижней террасы, лестниц и асфальтового мощения. В 2015-м арбитраж обязал департамент заключить договор аренды на 10 лет. Когда срок подходил к концу, «Новоросцемент» запросил новый — на 49 лет без торгов, и снова получил отказ. Ведомство ссылалось на те же конструкции и на отсутствие данных о соответствии площади участка нормативам.