«Новоросцемент» отстаивает в суде право на аренду пляжа в Кабардинке
«Новоросцемент» входит в число крупнейших российских производителей цемента и объединяет три завода — «Пролетарий», «Октябрь» и «Первомайский». Совокупные мощности позволяют выпускать до 5,7 млн тонн цемента в год. По данным Rusprofile, с 27 мая 2024 года функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — АО «Газметаллпроект», владение полностью сосредоточено у АО «Актуальные инвестиции», которому принадлежит 100 % уставного капитала. В 2025 году выручка ОАО «Новоросцемент» составила 28,87 млрд руб., снизившись на 7,3 % к предыдущему году, когда показатель достигал 31,16 млрд руб. Чистая прибыль сократилась заметнее — на 25,6 %, с 2,83 млрд руб. до 2,11 млрд руб.