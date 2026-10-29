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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Новороссийск

«Новоросцемент» отстаивает в суде право на аренду пляжа в Кабардинке

Департамент имущественных отношений Краснодарского края намерен обжаловать в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, который встал на сторону ОАО «Новоросцемент» в споре за земельный участок на берегу моря в Кабардинке. Первую попытку оспорить решение Арбитражного суда Краснодарского края департамент уже предпринял — и проиграл.

«Новоросцемент» входит в число крупнейших российских производителей цемента и объединяет три завода — «Пролетарий», «Октябрь» и «Первомайский». Совокупные мощности позволяют выпускать до 5,7 млн тонн цемента в год. По данным Rusprofile, с 27 мая 2024 года функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — АО «Газметаллпроект», владение полностью сосредоточено у АО «Актуальные инвестиции», которому принадлежит 100 % уставного капитала. В 2025 году выручка ОАО «Новоросцемент» составила 28,87 млрд руб., снизившись на 7,3 % к предыдущему году, когда показатель достигал 31,16 млрд руб. Чистая прибыль сократилась заметнее — на 25,6 %, с 2,83 млрд руб. до 2,11 млрд руб.

Речь идет об участке с кадастровым номером 23:40:0202002:7 площадью 906 кв. м, предназначенном для эксплуатации пляжных сооружений. На нем расположен принадлежащий «Новоросцементу» пляж-солярий, право собственности на который зарегистрировано еще в 2008 году. Объект используется для организации детского отдыха на коммерческой основе в комплексе «Спутник».
Тяжба тянется с 2013 года: тогда компания впервые попросила участок в аренду, но получила отказ из-за «неучтенных» подпорных стен, плиты нижней террасы, лестниц и асфальтового мощения. В 2015-м арбитраж обязал департамент заключить договор аренды на 10 лет. Когда срок подходил к концу, «Новоросцемент» запросил новый — на 49 лет без торгов, и снова получил отказ. Ведомство ссылалось на те же конструкции и на отсутствие данных о соответствии площади участка нормативам.
Суд первой инстанции, а затем и апелляционный признали отказ незаконным. Судьи указали: подпорные стены и мощение — не самостоятельные объекты недвижимости, а благоустройство территории, что уже подтверждено вступившими в силу актами по другим делам. Зарегистрированных прав на эти конструкции нет.
Довод департамента о том, что участок относится к землям общего пользования и расположен в первой зоне санитарной охраны курортов, суд отклонил: ограничение оборота запрещает приватизацию, но не аренду собственниками расположенных на участке объектов.
Наталья Решетняк