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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге 29 октября ожидаются дожди и температура до +10 градусов

В четверг, 29 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, сообщил главный специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.
Воздух прогреется до +8…+10 градусов

Воздух прогреется до +8…+10 градусов

Наталья Сергеева / Коммерсантъ

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В Ленинградской области температура составит +7…+12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, но останется выше нормы — около 767 мм рт. ст.
В пятницу, 30 октября, в Петербурге временами будут идти дожди. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем — +8…+10 градусов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор