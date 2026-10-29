В Петербурге 29 октября ожидаются дожди и температура до +10 градусов
В четверг, 29 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, сообщил главный специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Ленинградской области температура составит +7…+12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, но останется выше нормы — около 767 мм рт. ст.
В пятницу, 30 октября, в Петербурге временами будут идти дожди. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем — +8…+10 градусов.