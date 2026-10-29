Поступления в бюджет Сочи от платных парковок уменьшились на 11,8%

Объем поступлений в бюджет Сочи от платных парковок и штрафов за их неоплату за январь—сентябрь 2026 года составил 174,6 млн руб. — на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (197,9 млн руб.). Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города.