Поступления в бюджет Сочи от платных парковок уменьшились на 11,8%
Объем поступлений в бюджет Сочи от платных парковок и штрафов за их неоплату за январь—сентябрь 2026 года составил 174,6 млн руб. — на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (197,9 млн руб.). Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Прямые сборы с автомобилистов просели заметно: оплата парковок принесла 80,3 млн руб. против 111,3 млн руб. годом ранее (27,8% год к году). Доход от абонементов, наоборот, вырос до 12,2 млн руб. (+9,1% к 11 млн руб.) — постоянные пользователи, похоже, свои машины из города не вывозили.
А вот штрафная часть самоотверженно компенсировала провал: за неоплату парковочного пространства наложено штрафов на 82,1 млн руб., что на 8,3% больше прошлогодних 75,5 млн руб.