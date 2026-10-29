Четыре ставропольских дома обновили инженерные сети за 14,8 млн рублей
В Ставрополе отремонтировали инженерные сети четырёх многоквартирных домов — на обновление систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения направлено более 14,8 млн рублей. Об этом сообщили в фонде капремонта.
На улице Доваторцев, 46/2, и на проспекте Карла Маркса, 71, заменили электропроводку. Дом на Доваторцев построен в 1981 году, дом на Маркса — в 1917-м. Несмотря на разницу почти в 65 лет, обоим зданиям потребовалось одно и то же: восстановить надёжность электросетей. Специалисты проложили новые кабель-каналы, заменили алюминиевые кабели медными, установили электрические щиты и автоматику защиты. В местах общего пользования смонтировали энергоэффективное освещение с датчиками движения.
Два оставшихся адреса отработали водную часть программы: в доме № 239/4 на улице Лермонтова обновили систему водоснабжения, а в доме № 4/3 на улице Ворошилова — водоотведение. Исправность этих сетей, как поясняют в администрации, помогает предотвратить протечки, повреждение помещений и другие последствия износа коммуникаций — последствия, которые в многоквартирном доме всегда оплачивают те же собственники, только уже по факту аварии и по расценкам аварийного ремонта.