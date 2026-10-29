Четыре ставропольских дома обновили инженерные сети за 14,8 млн рублей

Два оставшихся адреса отработали водную часть программы: в доме № 239/4 на улице Лермонтова обновили систему водоснабжения, а в доме № 4/3 на улице Ворошилова — водоотведение. Исправность этих сетей, как поясняют в администрации, помогает предотвратить протечки, повреждение помещений и другие последствия износа коммуникаций — последствия, которые в многоквартирном доме всегда оплачивают те же собственники, только уже по факту аварии и по расценкам аварийного ремонта.