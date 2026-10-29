В Ставрополе в столкновении Renault и Toyota пострадали два водителя
В Ставрополе в результате столкновения автомобилей Renault и Toyota пострадали два человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Авария произошла накануне, 28 октября, около 20:10 в переулке Каховском. По предварительным данным, 64-летний водитель Renault при развороте столкнулся с Toyota, двигавшейся в попутном направлении. Мужчину с сочетанной травмой доставили в реанимационное отделение одной из больниц города. Водитель Toyota также получил травмы.
За рулем Toyota находился 37-летний житель соседней республики. По данным автоинспекции, за нарушения ПДД его привлекали к административной ответственности 27 раз. На момент аварии он был трезв. Водитель Renault за последние два года к административной ответственности за нарушения не привлекался.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.