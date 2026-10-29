В Дагестане обнаружили продажу 394 тонн пшеницы без декларации соответствия
Управление Россельхознадзора по Дагестану выявило нарушения требований к качеству и безопасности зерна: с 1 по 27 октября 2026 года по итогам мониторинга ФГИС «Зерно» и данных Росаккредитации ведомство объявило 11 предостережений.
Самым предметным эпизодом стала история ЗАО «Эркелъи». Компания реализовала 394 тонны озимой мягкой пшеницы, предназначенной для пищевых целей, без декларации о соответствии — а это прямое нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».
За нарушение компания получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.