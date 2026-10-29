На месте дуэли Лермонтова в Пятигорске изъяли еще двух краснокнижных орлов

Птиц передали в зоопарк, а в отношении их бывших владельцев составили протоколы об административных правонарушениях. По словам Дмитрия Ворошилова, владельцы использовали птиц для заработка, подвергая их стрессу. Отмечается, что подобные действия требуют уголовно-правовой оценки.