Фасадам ставропольских казарм отказали в статусе памятника

Отказ в статусе имеет вполне измеримые последствия. На объект не распространяется режим охраны ОКН: стену, по существу, можно перестраивать и сносить без «памятниковых» процедур и согласований. Не требуется и разрешение на ремонт, реконструкцию или любую другую деятельность, связанную с изменением облика.