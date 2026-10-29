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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кавказ

Фасадам ставропольских казарм отказали в статусе памятника

Почти 200-летние фасады бывших казарм в Ставрополе не включили в перечень объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации Ставропольского края 23 октября и вступил в силу на следующий день после опубликования.
Речь идет о стене со строениями, расположенной вдоль квартала по улице Пушкина — от улицы Лермонтова до улицы 8 Марта, вблизи Верхнего рынка. Военно-историческое происхождение объекта угадывается в названии улиц: квартал названий классиков выдержан, но охранного статуса от этого не прибавилось.
Отказ в статусе имеет вполне измеримые последствия. На объект не распространяется режим охраны ОКН: стену, по существу, можно перестраивать и сносить без «памятниковых» процедур и согласований. Не требуется и разрешение на ремонт, реконструкцию или любую другую деятельность, связанную с изменением облика.
Мария Хоперская