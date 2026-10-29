До 2030 года в аэропортах Кавказа закончат модернизацию пунктов пропуска
ФГКУ «Росгранстрой» до 2030 года планирует завершить техническое переоснащение семи воздушных пунктов пропуска (ВПП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Модернизация предусмотрена в аэропортах Грозного, Ставрополя (Шпаковское), Владикавказа (Беслан), Минеральных Вод, Новосибирска (Толмачёво), Геленджика и Краснодара (Пашковский).
В 2026 году завершено техническое оснащение трех воздушных пунктов пропуска в новых терминалах — в Петропавловске-Камчатском (Елизово) и Южно-Сахалинске (Хомутово). Их пропускная способность увеличена до 600 пассажиров в час. Пропускная способность аэропорта Благовещенск (Игнатьево) увеличена до 480 пассажиров в час.