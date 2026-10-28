Китайские рекламодатели за год увеличили вложения в рекламу в «Яндексе» в 2,4 раза. Настолько же вырос и средний бюджет, сообщили в компании. Основной рост дали те, кто сотрудничает с «Яндексом» не первый год. На них пришлось 84% увеличения среднего бюджета. Ключевой категорией по-прежнему остаются мобильные игры. Кроме того, китайские компании стали больше вкладывать в рекламу путешествий, электронной коммерции и медицины. По оценкам «Яндекса», инвестиции бизнеса из КНР и китайских брендов в России в продвижение на ресурсах компании в январе-сентябре 2026 года превысили 10 млрд руб.